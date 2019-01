Handelshoop helpt Nikkei vooruit

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst geëindigd. Een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat de Verenigde Staten mogelijk de hoge importtarieven op Chinese producten wil opheffen, zorgde voor hoop op een doorbraak in het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten. Het Amerikaanse ministerie van Financiën sprak het bericht echter al snel tegen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,3 procent hoger het weekeinde in op 20.666,07 punten. De Japanse hoofdindex klom deze week zo’n 1,5 procent en is sinds het dieptepunt van 26 december met bijna 10 procent gestegen. Zeevervoersbedrijven als Mitsui OSK Lines (plus 2,7 procent) en Kawasaki Kisen (plus 2,4 procent) waren in trek door het optimisme over een mogelijke handelsdeal.

Nidec Corp zakte 1,1 procent. De Japanse maker van motoren verlaagde zijn winstverwachting voor het jaar. Het handelsconflict tussen de VS en China drukt volgens het bedrijf op de vraag naar zijn producten.

Op de andere beurzen in het Verre Oosten werden eveneens winsten geboekt. De beurs in Shanghai dikte 1,1 procent aan en in Hongkong steeg de Hang Seng-index 1,1 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,6 procent bij en de All Ordinaries in Sydney ging met een plus van 0,5 procent het weekeinde in.