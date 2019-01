‘Ondanks hogere prijzen toch meer koopkracht’

De meeste huishoudens hebben dit jaar meer te besteden dan in 2018, ondanks de hogere energierekening, een hogere zorgpremie en een verhoging van de btw. Volgens de nieuwste koopkrachtberekeningen van het Nibud gaan ze er met enkele tientjes per maand op vooruit.

,,Prijsstijgingen vallen meer op. Maar dit jaar dalen de inkomstenbelastingen en stijgen de brutolonen, de uitkeringen én de toeslagen. Hierdoor houden de meeste huishoudens meer geld over dan vorig jaar”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. In tegenstelling tot voorgaande jaren staan ook vrijwel alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen er beter voor.

Er zijn overigens ook uitschieters in de koopkrachtplaatjes, zowel naar boven als naar beneden. Sommige gezinnen moeten het met slechts enkele euro’s extra doen en een ander ziet zijn koopkracht met 131 euro per maand stijgen. Het Nibud, voluit het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, merkt op dat van de honderd meest voorkomende voorbeeldhuishoudens slechts vier er iets op achteruit gaan.

Bij de groepen die inleveren gaat het om een bedrag tot 24 euro per maand. Het betreft hier bijvoorbeeld tweeverdieners met kinderen waarbij een van de partners minder verdient dan het minimumloon. Zij hebben last van een verandering in de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook huishoudens met een zogeheten prepensioenuitkering zijn de klos. Hun pensioen wordt veelal niet opgekrikt, maar ze profiteren ook niet van de stijging van de AOW of de ouderenkorting.