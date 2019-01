Ryanair verlaagt winstverwachting

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft een winstwaarschuwing gegeven. Het resultaat over het gebroken boekjaar 2019 komt nu naar verwachting uit op 1 miljard euro, waar de prijsvechter eerder rekende op 100 miljoen tot 200 miljoen euro meer. Ryanair sluit niet uit dat de winstprognose nog verder omlaag moet, als er tussen nu en eind maart ontwikkelingen zijn rond de brexit.

De bijstellingen zijn te wijten aan overcapaciteit in Europa, waardoor de prijzen van tickets onder druk staan. Ryanair verwacht dan ook dat de ticketprijzen in het winterseizoen verder dalen dan eerder aangenomen. Die gaan nu 7 procent omlaag in plaats van de eerder verwachte afname van 2 procent.

Ryanairs strijdt met vakbonden, en slecht weer en stakingen van Franse luchtverkeersleiders hadden ook hun impact. De passagiersgroei ligt bovendien lager dan die van concurrent Wizz Air, vooral in Oost-Europa.

Ryanair stelde de verwachtingen in oktober ook al naar beneden bij. Toen werden problemen met de vakbonden en stijgende brandstofkosten als reden aangegeven.