‘Wall Street opent hoger door handelshoop’

De Amerikaanse effectenbeurzen staan voor een hogere opening. Berichten dat de VS zouden overwegen de importheffingen op Chinese producten te verlagen gaven het sentiment vrijdag een steuntje in de rug. Daarmee ontstond hoop op dooi in de onderkoelde handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China.

Verder viel qua bedrijfsnieuws Tesla op. De maker van elektrische auto’s schrapt 7 procent van de vaste banen, nadat het personeelsbestand tijdens de productiegroei van de Model 3 flink was gegroeid. Er werken zo’n 45.000 werknemers bij Tesla. Ook stelt topman Elon Musk dat de productie van dat instapmodel versimpeld moet worden. Hij verwacht een kleine winst in het vierde kwartaal. Voorbeurs werd het aandeel flink lager gezet.

Ook Eli Lilly staat voor een lagere opening. De farmaceut neemt een voorziening vanwege tegenvallende resultaten van een geneesmiddel tegen kanker. Daardoor komt de winst dit jaar onder druk te staan.

Verder waren er diverse bedrijven die de boeken openden. Creditcardverstrekker American Express voerde omzet en winst stevig op. Bij streamingvideoaanbieder Netflix liep de winst juist terug. Wel werd een recordaantal nieuwe klanten binnengehaald in het afgelopen kwartaal. Toch is er de vrees in de markt dat de rek een beetje uit de groei van Netflix is.

Oliedienstverlener Schlumberger profiteerde van het herstel van de oliemarkten en boekte een winst. Juweliersketen Tiffany kwam met tegenvallende cijfers over de belangrijke feestdagenperiode. Daarin daalde de omzet met 1 procent.

Qua macro-economische gegevens komen cijfers over de industriƫle productie en het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan. De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,7 procent hoger op 24.370,10 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2635,96 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7084,47 punten.