Recorddeel bevolking Nederland aan het werk

Een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking heeft betaald werk, vooral omdat de laatste jaren meer vrouwen aan de slag zijn gegaan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bereikte de arbeidsdeelname eind vorig jaar een recordhoogte.

Eind 2018 had ruim 68 procent van de 15- tot 75-jarigen in Nederland een baan. Gemiddeld over heel vorig jaar was het percentage iets lager, maar nog altijd vrijwel gelijk aan het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008.

Een belangrijk deel van de recente toename is te danken aan vrouwen, die in de afgelopen vier jaar steeds meer van zich op de arbeidsmarkt lieten horen. Zo steeg de arbeidsdeelname bij vrouwen naar 63 procent eind vorig jaar, 1,3 procentpunt hoger dan het jaar ervoor. Van de mannen is nu zo’n 73 procent aan de slag. Het verschil tussen seksen krimpt geleidelijk, twintig jaar geleden bedroeg de kloof nog circa 20 procentpunt.