Afwachtende beurshandel op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef maandag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers verwerkten de groeicijfers van de Chinese economie en hielden vooral de ontwikkelingen rond de brexit en de bedrijfsresultaten in de gaten. De markt moet het verder stellen zonder richting van Wall Street, dat gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 509,77 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 708,63 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent. Londen won 0,2 procent. De Britse premier Theresa May zal naar verwachting met een ‘plan B’ komen, om haar gestrande brexitdeal met de Europese Unie te vervangen.

De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal met 6,4 procent. Dat is de traagste groei 2009. De groei van 6,6 procent over heel 2008 was het zwakste cijfer sinds 1990. De cijfers waren in lijn met de verwachtingen.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een verlies van bijna 1 procent. Uitzender Randstad voerde de stijgers aan met een winst van 1,7 procent. Unilever verloor 0,1 procent. Het levensmiddelenconcern is naar verluidt in de race voor een overname van de aanbieder van gezonde snacks Graze.

In de MidKap sloot Eurocommercial Properties de rij met een min van 3,8 procent. JPMorgan verlaagde zijn aanbeveling voor het vastgoedbedrijf. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde van een adviesverhoging door Davy en ging aan kop met een plus van ruim 4 procent.

Henkel verloor 5 procent in Frankfurt na een tegenvallend handelsbericht van het Duitse concern. Just Eat zakte 2,1 procent in Londen. De topman van de Britse maaltijdbezorger treedt met onmiddellijke ingang af. In Wenen klom Wienerberger 0,4 procent. De Oostenrijkse producent van bouwmaterialen boekte in 2018 de hoogste omzet in zijn 200-jarig bestaan.

De euro was 1,1376 dollar waard, tegen 1,1363 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 53,72 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 62,48 dollar per vat.