Hoekstra wil info Brussel over besluit Italië

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat de Europese Commissie met meer informatie komt over haar besluit over de Italiaanse begroting. Brussel besloot in december af te zien van een strafprocedure tegen Italië voor het niet voldoen aan de Europese begrotingsregels. ,,Het is een gemiste kans, en ik vind het verhaal niet overtuigend’’, zei Hoekstra na afloop van de Eurogroep in Brussel. ,,Ik heb om meer details gevraagd.’’

De begroting stond niet op agenda van de vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden. ,,Dat vind ik merkwaardig, want dit is een onderwerp waar velen zich zorgen over maken’’, aldus de CDA-bewindsman. ,,Ik constateer dat de commissie zich baseert op Italiaanse cijfers. Terwijl ze eerder zei dat de begroting uit het lood was, er plannen moesten komen voor een duurzame groei en dat de berekeningen van de commissie anders waren dan die van Italië.”

De commissie wees in oktober de eerste ontwerpbegroting van de rechts-populistische regering af. Ook een tweede poging ging de prullenmand in. Daarna volgde een wekenlange ‘dialoog’ die resulteerde in een akkoord over het terugbrengen van het begrotingstekort van 2,4 naar 2,04 procent. De beoogde uitgaven worden met 10,25 miljard euro teruggeschroefd en de groeiverwachting voor 2019 is omlaag bijgesteld naar 1 procent.

EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) wees er na de Eurogroep op dat de ministers begin december in een verklaring hun steun hebben gegeven aan de aanpak van de commissie om de kwestie via dialoog aan te pakken. Hoekstra verwacht dat de zaak op de volgende Eurogroep in februari wordt besproken.