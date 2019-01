IMF flink negatiever over Duitse economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachting voor de Duitse economie flink verlaagd. Volgens de denktank uit Washington kampen de Duitsers onder meer met tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen waardoor de export van het land onder druk is komen te staan.

In oktober dacht het IMF nog dat de Duitse economie in 2019 met 1,9 procent zou kunnen groeien. Die prognose is nu verlaagd naar 1,3 procent. Voor 2020 blijft de voorspelling staan op een plus van 1,6 procent. Naast de handelsperikelen heeft Duitsland ook last van nieuwe emissie-eisen voor auto’s. De Duitse auto-industrie heeft daar onder te lijden. Ook spreekt het IMF van een zwakke consumptie bij de oosterburen.

De verlaging van de groeiverwachting voor Duitsland is tamelijk fors, maar staat niet op zichzelf. Doordat de Verenigde Staten en China allerlei extra handelstarieven hebben opgeworpen, ziet het IMF de economische groei wereldwijd wat teruglopen.