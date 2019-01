Meer dan 39.000 krabbels voor petitie XS4ALL

De petitie tegen het verdwijnen van de merknaam XS4ALL is al door meer dan 39.000 mensen ondertekend. Volgens initiatiefnemer Kirsten Verdel is sprake van een ,,ongekend hoog aantal steunverklaringen”. Daarom is er een speciaal actiecomité opgericht dat in gesprek wil met de top van eigenaar KPN.

De petitie ‘XS4ALL moet blijven’ was een reactie op een bekendmaking van KPN. Het telecombedrijf gaat het merk XS4ALL schrappen, om zich meer op het hoofdmerk KPN te kunnen richten.

Op sociale media regende het direct reacties van mensen die de stap van KPN betreurden. ,,Nou als XS4ALL KPN wordt, ga ik na twintig jaar ergens anders heen”, stelde iemand bijvoorbeeld op Twitter. Een andere tweet luidde: ,,Ik kies heel specifiek voor XS4ALL, niet voor een anonieme grote organisatie.”

Volgens Verdel heeft KPN positief gereageerd op het verzoek voor een gesprek, maar is er nog geen datum. Ook oud-directeur van XS4ALL Doke Pelleboer is bij het actiecomité betrokken. Een woordvoerder van KPN stelde eerder dat het telecombedrijf met klanten in gesprek wil blijven over de ontwikkelingen rond XS4ALL. Ook benadrukte het bedrijf dat klanten hun XS4ALL-e-mailadres kunnen behouden.