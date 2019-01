‘Waterschaarste kan ook banken raken’

Waterschaarste, een tekort aan grondstoffen en mensenrechtencontroverses kunnen de financiële sector komende decennia veel geld kosten. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB), die vindt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen dit soort risico’s beter moeten opnemen in hun duurzaamheidsbeleid.

De toezichthouder wijst erop dat Nederlandse financiële instellingen minimaal 97 miljard euro hebben geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn in gebieden met extreem hoge waterschaarste, van frisdrankmakers tot mijnbouwconcerns. Daarnaast wordt er nu zo’n 56 miljard euro gestoken in ondernemingen die afhankelijk zijn van de meest schaarse grondstoffen.

Het merendeel van 25 door DNB onderzochte partijen in de financiële sector heeft nog geen goed uitgewerkt beleid om risico’s op dit vlak te beheersen. Slechts iets meer dan een derde van de instellingen heeft concrete doelen en indicatoren opgesteld.