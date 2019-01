‘Automonteurs en accountmanagers erg gewild’

Werkgevers zitten te springen om automonteurs, docenten Nederlands, verpleegkundigen, loodgieters, koks en accountmanagers. Dit blijkt uit een door uitzendconcern Randstad opgestelde lijst van meeste schaarse beroepen in 2019.

De meest aangeboden vacature in het afgelopen jaar was die van accountmanager. Randstad telde hiervoor 15.550 vacatures in heel 2018. De vraag naar monteurs werktuigbouwkunde is daarnaast het sterkst toegenomen ten opzichte van 2017, met een plus van 111 procent.

De arbeidsmarkt verandert sterk door technologie en robotisering. Toch waarschuwt de uitzendreus dat mensen niet alleen maar oog moeten hebben voor allerlei nieuwe beroepen, competenties en vaardigheden. Bij veel al langer bestaande beroepen sluiten vraag een aanbod nog niet goed op elkaar aan.

,,We leiden minder mensen op voor bijvoorbeeld het vak van loodgieter of plaatwerker, terwijl de vraag groot is. Andere zorgenkindjes blijven het onderwijs en de zorg, waar de urgentie voor vakmensen heel groot is”, aldus Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt bij Randstad Nederland. De verwachting is dat het totaal aantal vacatures dit jaar verder zal toenemen.