De toekomst van Bitcoin in 2019

Na een bevlogen jaar voor Bitcoin en cryptocurrency in het algemeen heeft de Bitcoin het de afgelopen dagen moeilijk gehad. Met moeite bleef de koers boven de 3.700 dollar, terwijl altcoins als Ethereum en TRON wel in waarde stegen. De start van dit jaar is voor Bitcoin spannend met een koers die nog alle kanten op kan gaan. Wat zal dit jaar brengen voor de Bitcoin?

Als je dit jaar geld wilt verdienen met Bitcoins of andere crypto’s is het belangrijk om de komende weken de actuele Bitcoin koers op Satos.nl goed in de gaten te houden. Dit kunnen zomaar cruciale weken zijn. In het begin van de bitcoin in 2017 leek alles veelbelovend en werd de Bitcoin gezien als verdienmodel. Meer dan een half miljoen Nederlanders belegden in die tijd in crypto’s, aldus de Autoriteit Financiële Markten en onderzoeksburau Kantar TNS.

Hoogtepunt in 2017

Begin 2018 veranderde er veel. De Bitcoin crashte en ook ander cryptomunten hadden het zwaar te verduren. Op het hoogtepunt op 16 december 2017 had een Bitcoin een waarde van 19.200 dollar. Een jaar later was dit nog maar 3.200 dollar. De beurswaarde, dus de totale waarde van verhandelbare Bitcoins, heeft een daling doorgemaakt van 83 procent: van 325 miljard dollar naar 55 miljard dollar.

De Bitcoin heeft echter wel degelijk een toekomst dit jaar. Voor iedereen die de Bitcoin in de gaten houdt en een goed beeld wil krijgen wat de koers gaat doen, zijn de komende twee tot vier weken van groot belang. Het kan zijn dat het dieptepunt van december 2018 nooit meer terug gaat komen, maar de komende weken zullen dit uitwijzen.

Regulering blockchain toepassingen

Afgelopen december lieten de G20 in Argentinië weten dat zij openstaan voor de regulering van blockchain toepassingen, zoals de Bitcoin, waardoor deze naast de reguliere bank- en betalingssystemen komt te staan. Niet als vervanging, maar als aanvulling daarop. Dat kan een goed plan zijn, want hierdoor worden banken wat tegengehouden in het nemen van risico’s. Er bestaat dan een mondiaal alternatief op hun systeem. Hierdoor kan de Bitcoin indirect bijdragen aan de stabiliteit van het financiële stelsel.

Perceptie Bitcoin

Tenslotte lijkt de perceptie van wat Bitcoin is te veranderen. Eerst trok de Bitcoin vooral speculanten aan die uit waren op winst, maar nu zijn ook de lange termijn spaarders terug. Sommigen van hen zien de munt als digitaal goud. Maar uiteraard is het belangrijk dat de koersen wel gaan stabiliseren. Als dit gebeurt, kan het nog zo zijn dat de perceptie van Bitcoin ook bij het bredere publiek gaat veranderen.