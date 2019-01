Japanse beurs doet stap terug

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met verlies geëindigd. Beleggers namen gas terug bij gebrek aan richting uit de Verenigde Staten, waar Wall Street maandag gesloten bleef. Ook staken de groeizorgen weer de kop op nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie voor 2019 en 2020 had verlaagd.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de min op 20.622,91 punten. Vooral bedrijven met een grote blootstelling aan China en de chipbedrijven, die recent een opleving lieten zien, werden van de hand gedaan. Robotmaker Fanuc zakte 2,1 procent en chipmachinemaker Tokyo Electron verloor 1,8 procent. Totech Corp maakte daarentegen een koerssprong van ruim 10 procent. De maker van airconditioning-systemen verhoogde zijn winstverwachting voor het boekjaar, dat eindigt in maart.

Nissan daalde 0,4 procent. Oud-topbestuurder Carlos Ghosn van het autobedrijf blijft opgesloten in een Japanse gevangenis. Een rechter wees zijn jongste verzoek tot vrijlating op borgtocht af. Ghosn wordt verdacht van financieel wangedrag bij de Japanse autobouwer.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten deden ook een stap terug. De beurs in Shanghai raakte 1,1 procent kwijt en in Hongkong zakte de Hang Seng-index 1,2 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Zuid-Koreaanse economie in het vierde kwartaal. De All Ordinaries in Sydney ging met een verlies van 0,5 procent de dag uit onder aanvoering van de Australische banken.