Samenwerking tussen Oban International en Smart Internet Media

OBAN International en Smart Internet Media gaan samenwerken en zo is met ingang van het nieuwe jaar meteen de eerste samenwerking een feit. Smart Internet Media is een van de grondleggers en marktleider van zoekmachine marketing en -optimalisatie in Nederland. Oban International is wereldwijde marktleider in internationale online marketing voor global brands waaronder diverse multinationals.

Klanten van Smart internet media willen internationaal groeien en de grens over. Smart Internet Media wil in staat zijn om deze groeistrategie van haar klanten verder in te vullen en klanten optimaal te bedienen en te ondersteunen in hun internationale ambities. De samenwerking met Oban International als wereldwijd opererende online marketing specialist is dus een logische vervolgstap, aldus Bas de Goeje, CEO van Smart Internet Media.

Wereldwijde netwerk

Oban International zal met zijn wereldwijde netwerk, bestaande uit meer dan 450 digital marketing experts die 50 talen bedienen, de online marketing diensten voor de internationaal georiënteerde klanten van Smart Internet Media verder uit gaan bouwen.

Ook Oban International, dat reeds mondiale koplopers als BBC World Service en Ted Baker tot haar portfolio mag rekenen, ziet de behoefte vanuit klanten om de positie binnen de markt in de BeNeLux verder uit te bouwen en daarna verder Europa in te gaan, aldus Sarah Jennings, CEO van Oban International. Logisch dus om de samenwerking met Smart Internet Media aan te gaan als gespecialiseerd online marketing bureau voor Oban International in Nederland; een klein land met economisch enorme waarde en naast de UK, ook wel dé poort naar Europa genoemd.

Natuurlijke partner

Met haar kantoor in de media stad Hilversum, op een steenworp afstand van Amsterdam, is Smart Internet Media -met 30 medewerkers en de mindset om grote spelers die de Europese markt op willen zo goed mogelijk van dienst te zijn-, een natuurlijke partner.

Smart Internet Media biedt met haar Smart Internet Media Analyser -een inhouse ontwikkelde big-data marketing analyse tool-, strategische analyse en waardevolle insights. Zo is Smart Internet Media in staat om Oban International een unieke dienstverlening te bieden; een gouden combinatie van having smart data and doing smart things with it!

Mooie kansen

Dr. Alexander van Aken, Team Lead SEO bij Smart Internet Media, is goed bekend met het netwerk van Oban International en ziet vooral mooie kansen voor beide partijen.

Smart Internet Media’s CEO Bas de Goeje is erg verheugd om met Oban International te gaan samenwerken, hij ziet de samenwerking als logisch antwoord op de groeiambitie van beide partijen en hun klanten.

Sarah Jennings sluit zich daar bij aan en is blij een partner te hebben gevonden in Nederland, om mee samen te werken en de wereldwijde groei te kunnen realiseren die klanten willen en nodig hebben; een win-win situatie voor alle betrokken partijen.