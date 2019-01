Flink hogere opening Wall Street

Technologieconcern IBM kwam met beter dan verwachte cijfers en vooruitzichten, geholpen door de clouddiensten, en steeg 6,6 procent. Fabrikant van verzorgingsproducten Procter & Gamble (plus 6 procent), bekend van Pampers, Ariel, Braun en Gillette, voerde zijn omzetprognoses voor het hele boekjaar op. Branchegenoot Kimberly-Clark, maker van Kleenex en Huggies, zette tegenvallende prestaties in de boeken en verloor 2,8 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. Daarmee werden de duidelijke verliezen van een dag eerder weer deels goedgemaakt. Wall Street blijft gespitst op de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid. Ook was er het nodige bedrijfsnieuws.

