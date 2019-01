‘Markt webwinkels gaat flink veranderen’

De Nederlandse webwinkelmarkt is nog erg gefragmenteerd, met veel kleinere spelers. Maar volgens het economisch bureau van ING kan deze situatie niet lang standhouden. ,,Nederland staat aan de vooravond van een nieuwe strijd in onlineretail, nu internationale platformen ons land naderen”, aldus de economen in een rapport over webwinkels.

De drie grootste partijen zijn nu nog bol.com, Coolblue en Zalando. Bij elkaar zijn ze goed voor 27 procent van de markt, betrekkelijk weinig vergeleken met veel andere landen in Europa. In Duitsland is bijvoorbeeld 55 procent van de markt al in handen van de drie grootste marktspelers. Daar is Amazon verreweg de grootste partij.

Tegen 2025 zullen één à twee webwinkelgiganten de Nederlandse markt voor webshoppen domineren, voorspelt ING. De consument wil namelijk het liefst bij een vaste, vertrouwde webshop met een breed assortiment shoppen, zelfs als dat niet altijd de laagste prijzen oplevert. Dit blijkt uit een enquête onder 1000 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van de bank.

Vorig jaar was de webwinkelmarkt goed voor een kwart van de totale omzet in de detailhandel (exclusief etenswaren). Dit aandeel zal tegen 2025 naar 35 procent opklimmen, is de verwachting van ING.