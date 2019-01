Nikkei licht lager na BoJ-besluit

De Japanse effectenbeurs is woensdag licht lager gesloten. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan, die het zeer ruime monetaire beleid onveranderd liet. Wel verlaagde de centrale bank de inflatieverwachtingen. Een sterker dan verwachte daling van de Japanse export en de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden daarnaast voor enige koersdruk.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,1 procent in de min op 20.593,72 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse uitvoer in december het sterkst is afgenomen in twee jaar. Een daling van de Japanse yen bood echter enig tegenwicht en hield de koersdruk voor de exportbedrijven beperkt.

Subaru zakte ruim 3 procent. De Japanse automaker heeft de productie in zijn enige autofabriek in Japan stilgelegd vanwege de ontdekking van een defect component. De Japanse autobandenmaker Bridgestone verloor 1,7 procent. Het bedrijf liet dinsdag weten de Telematics-divisie van navigatiebedrijf TomTom over te nemen.

Japan Display maakte daarentegen een koerssprong van bijna 20 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal voert de schermenmaker investeringsgesprekken met het Taiwanese TPK Holdings en het Chinese Silk Road Fund. Japan Display levert onder meer de schermen voor de iPhone XR van Apple, waarvan de verkopen tegenvallen.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen ook weinig beweging zien. Berichten dat de Amerikaanse regering weigert voorbereidende gesprekken aan te gaan met China, voorafgaand aan het bezoek van de Chinese vicepremier Liu He aan Washington later deze maand, zorgden voor terughoudendheid. De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent en in Hongkong zakte de Hang Seng-index 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent lager en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent.