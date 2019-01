Tikkie Pay tijdelijk offline

ABN AMRO heeft zijn nieuwe overboekingsdienst Tikkie Pay tijdelijk uit de lucht gehaald. Met de dienst kunnen gebruikers geld naar anderen overmaken op basis van een mobiel telefoonnummer. Maar daardoor is het mogelijk om het bankrekeningnummer van anderen te achterhalen, ontdekte RTL Nieuws. Dat nummer kan worden misbruikt voor fraude en oplichting.

,,We gaan precies uitzoeken hoe het zit. Tot die tijd is Tikkie Pay offline. De normale Tikkie werkt gewoon”, aldus een woordvoerder van ABN AMRO. De bank hoopt later meer duidelijkheid te kunnen geven.