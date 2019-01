Bol.com krijgt bijkantoor in België

Bol.com krijgt later dit jaar een bijkantoor in België. De webwinkel, in handen van supermarktconcern Ahold Delhaize, wil vanuit een vestiging in Antwerpen lokale ondernemers ondersteunen en adviseren bij het verkopen van hun assortiment op het platform. Naar verwachting opent het kantoor in mei dit jaar de deuren.

,,Er werken reeds tientallen Belgen bij bol.com, maar vanuit de locatie in Antwerpen staan we nog korter bij winkeliers en handelaars”, zegt Sacha Buyck, manager België bij de webwinkel. Vandaar dat is gekozen voor een vestiging bij de zuiderburen, als aanvulling op het hoofdkantoor in Utrecht.

Bol.com stelde de webwinkel in 2012 open voor andere verkopers. Sinds 2014 kunnen ook Belgische handelaars en webshops er hun assortiment aan de man brengen. Inmiddels telt het bedrijf zo’n 20.000 partners uit België en Nederland.

Deze samenwerking is heel belangrijk voor bol.com. Bijna de helft van de verkochte pakketjes is tegenwoordig afkomstig van zo’n partner. Bol.com verwacht dat dit aandeel in de toekomst verder zal toenemen.