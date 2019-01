Flink aantal nieuwe woningen gebouwd

Vorig jaar zijn er in Nederland bijna 66.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal na 2009. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks met gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat geslonken tot 45.000 nieuwbouwwoningen. In de drie jaren daarna groeide het aantal weer. Afgelopen jaar liep de groeisnelheid wel wat terug.

Nederland telde op 1 januari 2019 ruim 7,8 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 74.000 meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door het veranderen van bestaande gebouwen, zoals een kantoorpand in een appartementencomplex.

Volgens het statistiekbureau groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland. En ook in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg, Friesland en Drenthe werden naar verhouding weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd.