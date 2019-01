Gemengde opening op Wall Street

Google plus

Chipconcern Texas Instruments profiteerde van een goede beheersing van de kosten en lagere belastingvoorzieningen. Beleggers zetten het aandeel 3 procent hoger. Ook Ford Motor gaf een kijkje in de boeken. Het autoconcern leed afgelopen kwartaal verlies en ging op de beurs 0,5 procent omlaag.

De cijfers van American Airlines werden goed ontvangen. Zowel de omzet als de winst overtrof de verwachtingen van analisten. Het aandeel werd in de eerste handelsminuten 7,5 procent meer waard. Ook rivalen Southwest Airlines en JetBlue Airways kregen de handen van beleggers op elkaar, met plussen tot ruim 5 procent. Southwest Airlines gaf overigens wel aan de gevolgen van de shutdown op de omzet in januari te voelen.

De aandelenbeurzen in New York bleven donderdag bij opening van de handel dicht bij huis. Wall Street verwerkt onder meer de resultaten van enkele grote luchtvaartmaatschappijen. Beleggers blijven verder gespitst op ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid.

