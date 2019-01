Ghosn afgetreden als topman Renault

Carlos Ghosn is afgetreden als topman van het Franse autoconcern Renault. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd. Ghosn, die ook de baas was bij Nissan en Mitsubishi, zit al sinds november vast in een Japanse cel. Hij wordt verdacht van fraude bij Nissan.

Volgens Le Maire legde de 64-jarige Ghosn woensdagavond zijn functie neer. Frankrijk, dat grootaandeelhouder is bij de Franse automaker, stuurde onlangs al aan op zijn aftreden. Zakenkrant Financial Times meldde woensdag dat Ghosn bereid was om vrijwillig op te stappen bij Renault.

Hij werd al kort na zijn arrestatie vervangen als voorzitter van Nissan en Mitsubishi. Renault hield echter vast aan zijn positie, omdat de beschuldigingen aan het adres van Ghosn nog niet zijn bewezen. Uit eigen onderzoek bleek niet dat Ghosn ook bij Renault fraude heeft gepleegd.

Operationeel directeur Thierry Bolloré, die al tijdelijk de taken van Ghosn overneemt, volgt hem waarschijnlijk op. Renault zou daarnaast de bij Michelin vertrekkende topman Jean-Dominique Senard willen benoemen als voorzitter. Donderdagochtend vindt er een belangrijke bestuursvergadering plaats bij Renault over de opvolging van Ghosn.