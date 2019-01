Koolmees: pensioenhervorming wordt urgenter

Het wordt ,,urgenter” om tot een hervorming van het pensioenstelsel te komen, aldus minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Door het dalen van de aandelenkoersen vrezen pensioenfondsen opnieuw te moeten korten op de pensioenen.

De minister wijst erop dat pas aan het eind van het jaar het meetmoment ligt voor de dekkingsgraad voor de pensioenfondsen. Dan wordt duidelijk of er gekort moet worden. Koolmees’ inzet is om voor die tijd een akkoord te bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel.

In november klapten de gesprekken tussen kabinet, werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel. De vakbonden hebben acties aangekondigd voor een beter pensioenakkoord. Koolmees wil niet zeggen of hij de bonden nog iets extra’s te bieden heeft. Nog voor eind deze maand komt hij met een brief naar de Kamer over hoe het verder moet met het pensioendossier. Daarin zal niet ,,iets heel nieuws” staan, laat hij alvast weten.