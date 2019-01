Wenen berispt over kinderbijslag buitenlanders

De Europese Commissie is een procedure tegen Oostenrijk begonnen omdat het land gezinstoeslagen zoals de kinderbijslag voor buitenlandse werknemers verlaagt als hun kinderen in een ander, goedkoper EU-land wonen. Brussel eist tekst en uitleg van Wenen over de nieuwe wet, die op 1 januari van kracht werd, en dreigt met verdere juridische stappen.

,,Dit is in de EU niet toegestaan’’, aldus EU-commissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken). ,,EU-burgers die in een ander EU-land werken en op dezelfde manier bijdragen aan de sociale zekerheid en belastingen als lokale werknemers hebben recht op dezelfde uitkeringen en voordelen.”

Oostenrijk past sinds dit jaar uitkeringen en belastingvoordelen van EU-burgers die in Oostenrijk werken aan naar de kosten van levensonderhoud van het land waar de kinderen wonen. Daardoor ontvangen ,,talrijke” niet-Oostenrijkse werknemers minder dan hun collega’s, alleen omdat hun kinderen in een andere lidstaat verblijven.

De nieuwe wet is ook in strijd met het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit, zegt de commissie.