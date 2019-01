75 landen aan de slag met e-handel

De EU-lidstaten en 47 andere leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder de VS en Japan, gaan vanaf maart onderhandelen over mondiale regels voor e-handel. Dat hebben ze besloten op het World Economic Forum in Davos.

Ondanks de groei van dit soort handel zijn er geen wereldwijde regels voor. Doel is een wettelijk kader te maken waar consumenten en (kleinere) bedrijven mee uit de voeten kunnen. De groep landen gaat onder meer aan de slag met het weghalen van obstakels voor e-commerce, het verbeteren van het vertrouwen in online-aankopen, het bestrijden van spam en garanties voor de geldigheid van digitale contracten en elektronische handtekeningen.

De WTO als geheel bleek vorige maand op dit vlak niet in beweging te komen. EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) vindt het aantal partners bemoedigend. ,,Elektronische handel is een realiteit in de meeste hoeken van de wereld, dus het is onze plicht onze burgers en bedrijven van een voorspelbare, effectieve en veilige omgeving voor onlinehandel te voorzien.”