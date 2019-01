Grachtenpanden verkocht voor 142 miljoen

Kantorengebouw ‘5 Keizers’ in Amsterdam, dat bestaat uit vijf aaneengesloten grachtenpanden in de binnenstad, is voor 142 miljoen euro in andere handen gekomen. De Amerikaanse vermogensbeheerder Marathon Asset Management heeft het complex verkocht aan het Duitse Union Investment.

Het gebouw staat aan de Keizersgracht midden in de 17e-eeuwse grachtengordel die in 2010 werd uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. In de periode van 2014 tot en met 2016 is het pand grondig gerenoveerd.

De kantoorruimte in het gebouw is momenteel verhuurd aan vijf huurders. Zo zit bijvoorbeeld het hoofdkantoor van H&M Benelux er, evenals het hoofdkantoor van technologiebedrijf Elasticsearch en het Europees hoofdkantoor van Kids II, een fabrikant van baby- en peuterproducten. Supermarkt Marqt huurt de winkelruimte.