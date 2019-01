Groene koersenborden op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend. Daarmee volgen de graadmeters op Wall Street Azië en Europa, waar ook plussen werden genoteerd. Wall Street verwerkt wel onder meer een tegenvallend kwartaalbericht van chipgigant Intel.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na enkele handelsminuten 0,7 procent hoger op 24.715 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij tot 2658 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent op 7115 punten.

De resultaten van Intel over de laatste maanden van vorig jaar vielen tegen en ook de verwachtingen voor het lopende kwartaal van de chipgigant waren voorzichtig. Het aandeel verloor meer dan 7 procent. Volgens analisten lijkt het erop dat Intel last heeft van de zwakkere vraag naar iPhones van Apple. Topman Bob Swan denkt overigens wel dat de onderneming in staat moet zijn om in heel 2019, net als in 2018, recordresultaten neer te zetten. Ook verhoogde hij het dividend.

Starbucks heeft de weg naar boven duidelijk teruggevonden. In groeimarkt China zaten de vergelijkbare verkopen voor het tweede achtereenvolgende kwartaal in de lift. Daarbij heeft de koffieketen het over hele linie beter gedaan dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Starbucks werd 2,4 procent hoger gezet.