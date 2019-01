‘Beleggersvertrouwen nog niet hersteld’

Het beleggersvertrouwen heeft zich in de eerste maand van het jaar nog niet hersteld ten opzichte van de dip van vorig jaar. De koersdalingen op de beurzen hebben beleggers een knauw gegeven, zo komt naar voren uit de zogeheten beleggersbarometer van ING.

Toch schrikt het de meeste beleggers niet af, constateert de bank. De overgrote meerderheid van de beleggers, bijna vier vijfde, heeft dit al een keer meegemaakt. De huidige gemoedstoestand van de beurs doet veel van hen dan ook niks. Van de beleggers die wel onrustig worden, heeft bijna de helft geen ervaring met dergelijke dalingen, zo komt naar voren uit het onderzoek.

Meer dan de helft van de beleggers zag de waarde van de eigen beleggersportefeuille dalen in de afgelopen drie maanden. Desondanks zijn beleggers niet heel erg negatief. Een groot deel, 42 procent, verwacht dat de waarde van de eigen portefeuille weer aantrekt in de komende drie maanden, nog eens 36 procent verwacht in ieder geval een gelijke waarde. Een derde verwacht dat ook de persoonlijke financiƫle situatie verbetert in de komende maanden.

De barometer van ING stond in januari op een stand van 104 punten. Dat is een punt minder dan in december.