Beurzen doen stapje terug

De Europese aandelenbeurzen deden maandag een stapje terug, na de mooie winsten van voor het weekeinde. Beleggers reageerden onder meer op de tijdelijke opheffing van de shutdown in de Verenigde Staten. Verder werd uitgekeken naar de stroom van jaarcijfers, die later deze week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 513,52 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 727,88 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was verzekeraar ASR met een verlies van ruim 1 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe voerde de stijgers aan met een winst van 3 procent. In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een min van 1,2 procent. Technologiegroep TKH ging aan kop met een plus van meer dan 3 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Basic-Fit ruim 4 procent na een koopadvies van Citi. Volgens de analisten kan de fitnessketen nog lang blijven doorgroeien in Frankrijk en Spanje.

Avantium maakte een koerssprong van 11 procent. Het chemiebedrijf is weer volledig eigenaar van Synvina. Voormalig partner BASF is uitgekocht en er is een nieuwe directeur aangesteld. Eind vorig jaar stapte BASF uit het samenwerkingsverband vanwege meningsverschillen over investeringscriteria.

In Londen wonnen Marks & Spencer (M&S) en Ocado 1,7 en 4,1 procent, na mediaberichten over een mogelijke overname van onlinesupermarkt Ocado door M&S. Tesco daalde 0,9 procent. De Britse supermarktketen zet volgens de krant Mail on Sunday het mes in 15.000 banen in Groot-Brittanniƫ. Het zou daarmee een veel grotere ingreep zijn dan waar eerder op werd gespeculeerd.

Groente- en fruitconcern Greenyard kelderde bijna 24 procent in Brussel, na een nieuwe winstwaarschuwing en het overwegen van een kapitaalverhoging. Deutsche Bank klom 0,9 procent in Frankfurt. Volgens bronnen heeft de Duitse bank zich verzekerd van een extra investering uit Qatar.

De euro noteerde op 1,1413 dollar, tegen 1,1407 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent tot 52,63 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 60,50 dollar per vat.