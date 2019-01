‘Studenten hebben stress door lening’

Veel studenten die geld lenen voor hun studie hebben stress door de lening en ervaren grote druk om te presteren. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Volgens het ISO is het voor het eerst dat er een landelijk onderzoek naar de relatie tussen het sociaal leenstelsel en het welzijn van studenten is gedaan. Lenende studenten zijn ten opzichte van niet-lenende studenten vaker extreem vermoeid, emotioneel uitgeput, maken zich vaker zorgen over het krijgen van een burn-out en zien door de hoge kosten vaker af van sociale activiteiten.

563 hbo- en wo-studenten zijn ondervraagd. Van de studenten die lenen zegt 73 procent druk of klachten te ervaren. 40 procent is emotioneel uitgeput en één op de vijf is bezorgd over het krijgen van een burn-out.

,,Lenen raakt studenten niet alleen in de portemonnee, maar ook emotioneel. Dat is met dit onderzoek een feit geworden”, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink