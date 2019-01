Tesco schrapt duizenden banen

Supermarktketen Tesco zet het mes in 9000 banen in Groot-Brittannië. Dat maakte de onderneming maandag bekend. Verschillende Britse media speculeerden de afgelopen dagen al over een grote ingreep bij de onderneming, al gingen over de omvang zowel hogere als lagere aantallen de ronde.

Tesco denkt dat de helft van het aantal medewerkers dat wordt geraakt door de ingreep, elders in het bedrijf aan de slag kan. Bij in totaal 90 vestigingen zal er op de versafdelingen worden gesneden in het personeelsbestand en ook het hoofdkantoor wordt geraakt.

Tesco is de grootste supermarktketen van het Verenigd Koninkrijk met 732 filialen en heeft verder veel ondersteunende- en klantenservice-afdelingen. Het bedrijf is opgericht in 1919 en heeft wereldwijd 3400 filialen. Tesco als totaal heeft een personeelsbestand van circa 460.000 waarvan zo’n 300.000 medewerkers actief zijn in Groot-Brittannië. Tesco is verder aanwezig in landen als India, Polen, Tsjechië en Hongarije.