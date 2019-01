Winstwaarschuwing groentegigant Greenyard

Het Belgische groente- en fruitconcern Greenyard is met een winstwaarschuwing gekomen. Volgens de onderneming, die ook veel levert aan Nederland, is er een ,,transformatieteam” nodig om de weg omhoog terug te vinden. Beleggers zijn erg geschrokken en op de beurs in Brussel verloor Greenyard maandagmorgen ongeveer een kwart van zijn beurswaarde.

De Belgen hebben al een tijdje last van fikse concurrentie in Duitsland en in eigen land, waar de prijzen in de markt onder druk staan. Na de zomer verbeterden de resultaten wel iets, maar ,,de eerste tekenen van herstel draaiden echter om in november en december”. De lagere omzet raakte ook de marges.

Greenyard zegt dat de resultaten in het laatste kwartaal van 2018 slechter waren dan verwacht. Voor het lopende gebroken boekjaar, dat tot eind maart loopt, herziet het bedrijf daarom zijn prognose voor de bedrijfswinst. Bij het zoeken naar nieuwe financiering wordt daarnaast een kapitaalverhoging niet meer uitgesloten, iets waar aandeelhouders niet blij mee zijn.

Greenyard is een van de grootste groente- en fruitleveranciers ter wereld. Er werken circa 9000 mensen in zo’n 25 landen.