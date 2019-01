Cijfers Apple voldoen aan verwachtingen

Apple heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar aan zijn eigen, recent bijgestelde verwachtingen voldaan. Dat kwam dinsdag naar voren uit een handelsbericht van de techgigant, die onlangs al met een omzetwaarschuwing op de proppen kwam.

De omzet van de iPhonemaker bedroeg 84,3 miljard dollar, iets meer dan de 84 miljard dollar die het bedrijf begin januari voorspelde. Eerder dacht Apple nog minimaal 89 miljard dollar omzet te halen. Onder de streep hield Apple net geen 20 miljard dollar over. Een jaar eerder was de winst net iets meer dan 20 miljard dollar.

In het afgelopen kwartaal haalde Apple weer verreweg de meeste omzet uit de verkopen van mobiele telefoons, net geen 52 miljard dollar. Dat is flink lager dan een jaar eerder, toen er nog voor 61 miljard dollar aan opbrengsten uit iPhones in de boeken werd gezet.