Harley-Davidson verkoopt minder motoren

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson heeft wederom een moeilijk jaar achter de rug. De handelsoorlog van president Donald Trump zette in de laatste maanden daarbij extra druk op de resultaten vanwege de importheffingen.

Wereldwijd verkocht Harley vorig jaar 228.051 motoren, ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. In de Verenigde Staten, verreweg de belangrijkste markt voor het bedrijf, werden er zo’n 10 procent minder aan de man gebracht. Elders wist Harley overigens wel iets meer exemplaren te slijten.

Kenners bestempelden de cijfers als teleurstellend. Daarbij vielen vooral de prestaties in het vierde kwartaal tegen. De omzet over deze periode kwam bijna een tiende lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2018 zette Harley een omzet van bijna 5 miljard dollar in de boeken, licht hoger dan in 2017. De totale winst bedroeg ruim 532 miljoen dollar, tegen 522 miljoen dollar in 2017.

Harley verwacht in 2019 nog minder motorfietsen te verkopen dan vorig jaar; er wordt rekening gehouden met zo’n 217.000 tot 222.000 bestellingen.