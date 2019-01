Luxeconcern LVMH groeit op alle vlakken

Het Franse luxebedrijf LVMH heeft afgelopen jaar goede zaken gedaan. Alle divisies lieten groei zien en de omzet en winst stegen daardoor aanzienlijk.

De omzet van LVMH, dat onder meer modehuizen, drankmerken, juwelen- en horlogemakers en winkelketens omvat, steeg met 10 procent tot 46,8 miljard euro. Onder de streep bleef daarvan 6,3 miljard over. Dat was een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De drankentak deed het in de Verenigde Staten met name goed met Hennessy-cognac, terwijl in China whisky stevig verkocht. Ook waren er in 2018 goede druivenoogsten bij champagnehuis Mo√ęt & Chandon. De mode- en lederwarendivisie deed het wereldwijd goed, onder meer door een stevige groei bij Louis Vuitton.

Voor dit jaar is LVMH voorzichtig optimistisch dat de groei bij alle divisies kan worden doorgezet. De Fransen wijzen daarbij wel op onzekerheid op geopolitiek gebied en over de valutakoersen.

LVMH verhoogde het dividend met een vijfde tot 6 euro.