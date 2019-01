Philips koploper in groene AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger begonnen. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien na de verliesbeurt een dag eerder. Op het Damrak werden de resultaten van Philips goed ontvangen. Beleggers hielden verder de blik gericht op de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,2 procent in de plus op 511,74 punten. De MidKap stond onveranderd op 720,58 punten. De beursgraadmeter in Parijs bleef vrijwel vlak en Frankfurt daalde 0,2 procent. Londen won 0,5 procent.

Philips was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 3 procent. Het zorgtechnologieconcern wist de omzet afgelopen jaar op te voeren en voldeed daarmee aan de eigen financiƫle doelstellingen. Philips kondigde verder een dividendverhoging aan en de start van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro.