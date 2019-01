Records voor DAF-moeder Paccar

Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenbouwer DAF, heeft het afgelopen jaar een recordomzet in de boeken gezet. De truckfabrikant profiteerde naar eigen zeggen van economische rugwind in de Verenigde Staten en Europa. Doordat de transportsector groeide, steeg bij vervoerders ook de vraag naar nieuw materieel.

Over heel 2018 voerde Paccar zijn omzet met 21 procent op tot 23,5 miljard dollar. Ook de nettowinst steeg tot recordhoogte. Over het afgelopen boekjaar hield Paccar 2,2 miljard dollar over onder de streep, 31 procent meer dan het voorgaande jaar.

DAF deed in Europa goede zaken voor Paccar. De van oorsprong Nederlandse truckbouwer breidde zijn marktaandeel bij vrachtwagens boven de 16 ton uit tot 16,6 procent. Ook dat is een record, aldus topman Ron Armstrong. Een jaar eerder had DAF in Europa nog een marktaandeel van 15,3 procent in dezelfde klasse.