Alders: geen advies over groei Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) brengt toch geen advies uit over de groei van de nationale luchthaven. Dat heeft voorzitter Hans Alders woensdag op een persconferentie bekendgemaakt.

Volgens Alders is het hem niet gelukt tot een finaal voorstel te komen dat de steun van alle partijen had.

Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol, zegt Alders. ,,De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.”