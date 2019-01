Apple en Boeing flink in trek op Wall Street

Apple en Boeing hebben woensdag een stevige koerssprong gemaakt op de beurs in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de resultaten van beide concerns. Mede daardoor was het sentiment in de vroege handel op Wall Street positief.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 1,2 procent omhoog naar 24.867 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 2658 punten en schermenbeurs Nasdaq opende met een plus van 1,1 procent op 7104 punten.

Apple voldeed afgelopen kwartaal aan de eigen recent verlaagde omzetverwachtingen. Daarbij viel op dat alleen de omzet van iPhones was gezakt. In alle andere productgroepen boekte de techreus groei. De winst bleef daarnaast vrijwel gelijk aan een jaar geleden. Het aandeel schoot een kleine 5 procent omhoog.

Boeing kreeg er bijna 6 procent aan beurswaarde bij. De vliegtuigbouwer boekte afgelopen jaar recordresultaten. Boeing voerde de omzet voor het eerst op tot boven de 100 miljard dollar, en dit jaar wordt op verdere groei gerekend.

Er zijn meer grote bedrijven met cijfers gekomen, waaronder McDonald’s (plus 1,3 procent), internethandelaar eBay (plus 0,4 procent) en chipmaker AMD (plus 14 procent). Verder kijken de markten vooruit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag en het begin van handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Na de renteverhoging in december is de verwachting overigens dat de Fed, de Amerikaanse koepel van centrale banken, dit keer pas op de plaats maakt.