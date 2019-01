‘Barclays zet noodplan brexit in werking’

De Britse bank Barclays gaat zijn plannen voor een no-dealbrexit in werking zetten. Dat blijkt uit een uitspraak van het High Court in Londen, waar nieuwszender Sky over bericht. De rechter keurde de plannen voor het verplaatsen van een flink deel van de activa naar Ierland goed zodat de bank gebruik kan blijven maken van een Europese banklicentie.

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de voorwaarden van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Barclays had aangegeven niet meer te kunnen wachten voordat de brexit op 29 maart van kracht wordt.

Het financiƫle concern wil voor 166 miljard pond aan bezittingen, omgerekend ongeveer 190 miljard euro, onderbrengen bij zijn Ierse divisie. Het betreft de tegoeden van ongeveer 5000 klanten. In totaal heeft Barclays voor 1,1 biljoen pond aan activa onder beheer.