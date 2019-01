Eerste daling autoverkopen Nissan sinds 2009

Autofabrikant Nissan heeft vorig jaar minder auto’s verkocht dan het jaar daarvoor. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de Japanners te maken hebben met een daling van de verkoopcijfers.

In 2018 verkocht Nissan wereldwijd een kleine 5,7 miljoen auto’s, een daling van 2,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral in Noord-Amerika en Europa vonden auto’s van het merk minder aftrek.

Nissan gaat door een roerige periode, nu zijn voormalige voorzitter Carlos Ghosn vastzit in Japan op verdenking van fraude. Het bedrijf zelf wordt ook verdacht van malversaties met de financiƫn. De arrestatie van Ghosn in november bracht een schok teweeg binnen de alliantie die Nissan heeft met Renault en Mitsubishi, een samenwerkingsverband waar de automagnaat een grote rol in speelde.