Facebook blijft flink groeien, ondanks de privacyschandalen waarmee het socialemediabedrijf te maken heeft. Volgens topman Mark Zuckerberg is de manier waarop het bedrijf wordt gerund ,,fundamenteel veranderd”, waardoor Facebook zich nu beter kan concentreren op de grootste sociale problemen. Ook wordt nog steeds flink geïnvesteerd.

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 30 procent tot 16,9 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst ging daarnaast met 61 procent omhoog tot 6,9 miljard dollar. Een jaar terug kwam de winst nog erg laag uit in verband met de door president Donald Trump veranderde belastingregels. De groei bij Facebook is sterker dan analisten in doorsnee hadden voorzien.