Federal Reserve houdt rente in VS gelijk

De Federal Reserve laat de rente in de Verenigde Staten zoals verwacht ongemoeid. Dat blijkt uit een nieuw rentebesluit van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Daarin is tevens de eerder gebruikelijke verwijzing weggelaten naar het streven om de rente geleidelijk te verhogen.

,,Geduldig”, dat is wat de Fed komende tijd zal zijn als het gaat om het rentebeleid. Volgend Fed-voorzitter Jerome Powell zijn de economische omstandigheden momenteel minder gunstig dan in 2018. Hij rekent voor de Amerikaanse economie dit jaar nog wel op ,,solide groei”. Ook wijst hij op een groeivertraging in Europa en China.

Kenners gingen er over het algemeen al vanuit dat de Fed dit keer een pas op de plaats zou maken. Onlangs bleek dat veel van de centrale bankiers vinden dat er geen haast nodig is wat betreft het verder opschroeven van de rente. Powell zei eerder deze maand ook al dat hij zich zorgen maakt over de afzwakkende groei van de wereldeconomie.

Bij het vorige rentebesluit in december verhoogde de Fed de rente nog met een kwart procentpunt, naar een bandbreedte van 2,25 tot 2,50 procent. Ook werd toen al gezegd dat er in 2019 waarschijnlijk minder rentestappen zouden zijn dan eerder werd voorzien.

Wanneer er nu weer een eerste renteverhoging inzit, is volgens Powell volledig afhankelijk van hoe nieuwe macro-economische data eruit zullen zien. Overigens denkt hij dat de recente shutdown van de Amerikaanse overheid de economie in het lopende kwartaal wel wat zal raken. Maar hoe lang de VS er waarschijnlijk last van houden durfde hij niet te zeggen.

De Fed koes vorig jaar nog duidelijk voor een beleid om de rente stapje voor stapje te verhogen. Niet iedereen was blij met die koers. President Donald Trump uitte herhaaldelijk forse kritiek op het alsmaar opkrikken van de rente, omdat dit volgens hem slecht zou zijn voor de economie. Powell herhaalde woensdag nogmaals dat de Fed zich bij zijn beslissingen totaal niet laat beïnvloeden door de politiek.