KPN hekkensluiter in hogere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag iets hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. De handel werd gedomineerd door bedrijfsresultaten. Op het Damrak zakte telecomconcern KPN na de publicatie van cijfers. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat na sluiting van de Europese markten naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 515,77 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 723,93 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen wonnen tot 0,6 procent. De Duitse DAX daalde 0,2 procent.

KPN was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een verlies van ruim 4 procent. Het telecomconcern blijft kampen met dalende omzetcijfers. Het bedrijf kent onder meer stevige concurrentie op de mobiele markt en minder opbrengsten uit diensten. Tankopslagbedrijf Vopak klom 1,9 procent na een adviesverhoging door HSBC.