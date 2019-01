Shell klimt, Unilever daalt in AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Beleggers verwerkten de rentepauze van de Federal Reserve en reageerden opgelucht dat de centrale bank geduldig zal zijn met verdere rentestappen. Op het Damrak openden zwaargewichten Shell en Unilever de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de plus op 520,94 punten. De MidKap steeg 0,3 procent, tot 728,77 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent.

Shell won ruim 2 procent bij de hoofdfondsen. De olie- en gasreus profiteerde afgelopen jaar van de hogere olie en gasprijzen en zette een fors hogere winst in de boeken. Topman Ben van Beurden sprak van een ,,zeer sterke financiĆ«le prestatie”. Unilever daalde ruim 1 procent. Het levensmiddelenconcern realiseerde afgelopen kwartaal minder omzetgroei dan verwacht en voorziet aanhoudende uitdagende marktomstandigheden in 2019.