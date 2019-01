Shell straalt op Damrak

Het aandeel van zwaargewicht Shell was donderdag een uitblinker op de Amsterdamse beurs, dankzij sterke resultaten van het olie- en gasconcern. Beleggers waren echter minder tevreden over het kwartaalbericht van Unilever en deden dat aandeel in de uitverkoop. Het vooruitzicht dat de Federal Reserve geduldig zal zijn met verdere rentestappen, bood verder enige steun aan de beurshandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 518,22 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 727,21 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tussen 0,1 en 0,5 procent.

Shell ging aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 3,6 procent. De olie- en gasreus profiteerde afgelopen jaar van de hogere olie- en gasprijzen en zette een fors hogere winst in de boeken. Topman Ben van Beurden sprak van een ,,zeer sterke financiële prestatie”.

Unilever behoorde tot de sterkste dalers, met een min van 3,1 procent. Het levensmiddelenconcern realiseerde afgelopen kwartaal minder omzetgroei dan verwacht en voorziet aanhoudende uitdagende marktomstandigheden in 2019. Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging door ING en verloor 2,6 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize zakte 2,5 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.

In de MidKap stond bouwer BAM bovenaan met een winst van 6 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

In Zürich klom Roche 1,8 procent dankzij meevallende jaarcijfers van het farmaceutische concern. Horlogemaker Swatch kelderde 6,8 procent na een zwak vierde kwartaal. Hennes & Mauritz (H&M) zakte 1,7 procent in Stockholm na teleurstellende resultaten van de Zweedse kledingketen. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia, die ook met cijfers kwam, daalde 3,2 procent.

In Londen vielen de resultaten van drankenproducent Diageo (plus 4,1 procent) in goede aarde. Beleggers waren niet tevreden over de cijfers van de Britse telecomreus BT, die 3,6 procent lager werd gezet.

De euro stond op 1,1478 dollar, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 54,13 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 61,91 dollar per vat.