Unilever waarschuwt voor uitdagende markt

Consumentengoederenconcern Unilever verwacht dat de marktomstandigheden dit jaar ,,uitdagend” blijven. Dat zei topman Alan Jope bij de presentatie van de jaarcijfers.

Dat komt onder meer door het afnemende consumentenvertrouwen in opkomende markten, vooral in Latijns-Amerika. De onderliggende omzetgroei kwam afgelopen jaar uit op 2,9 procent, aanzienlijk minder dan de 3,5 procent van een jaar eerder. De nettowinst van Unilever nam fors toe tot 9,8 miljard euro. Dat was in 2017 nog 6,5 miljard euro.