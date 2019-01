Winst Samsung keldert fors

Samsung heeft de winst in het vierde kwartaal flink zien dalen, onder meer als gevolg van een zwakkere vraag naar chips na jaren van flinke groei. Consumenten die hun hand op de knip hielden, deden ook een duit in het zakje. De omzet van het Zuid-Koreaanse conglomeraat liet een stevige daling zien.

De resultaten zijn niet onverwacht; op basis van voorlopige cijfers enige tijd geleden was al duidelijk dat het concern een pittig periode achter de rug had. Onder de streep resteerde een kwartaalwinst van 8,3 biljoen won, omgerekend zo’n 6,5 miljard euro. Dat is 31 procent minder dan een jaar eerder. Operationeel zakte het resultaat tot 10,8 biljoen won en de opbrengsten kwamen uit op iets meer dan 59 biljoen won.

Het is voor het eerst in meer dan twee jaar tijd dat Samsung de winst ziet dalen. Destijds had het concern te lijden van de faliekante mislukking van zijn brandgevaarlijke paradepaardje Galaxy Note 7. Die toestellen werden uiteindelijk allemaal teruggeroepen, nadat bij meerdere incidenten mensen gewond waren geraakt. Maar de periode erna werd een reeks van recordwinsten behaald, ondersteund juist door de vraag naar geheugenchips.

Samsung gaat dit jaar zijn kapitaaluitgaven verminderen, om zich te kunnen richten op het verbeteren van de winstgevendheid van onder meer de belangrijke chiptak. Samsung denkt dat de prijzen van chips een verdere daling zullen laten zien, onder meer vanwege internationale handelsspanningen. Behalve van de afnemende vraag naar geheugenchips had Samsung ook last van dalende smartphone-verkopen en slechtere prestaties van de ‘display’-divisie.

De mobieletelefonietak van Samsung heeft, net als die van rivaal Apple, al tijden last van concurrentie van partijen als Huawei en Xiaomi. Die breiden hun activiteiten in China en andere opkomende markten in sneltreinvaart uit. Samsung heeft nog wel als voordeel dat het ook onderdelen als geheugenchips en telefoonschermen levert aan concurrenten. Ook verwacht de onderneming veel van de Galaxy S10, die komende maand in San Francisco wordt gepresenteerd.