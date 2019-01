Winstdaling H&M door kosten voor vernieuwing

De Zweedse kledingverkoper H&M heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst in de boeken gezet op een hogere omzet. Het modeconcern tastte dieper in de buidel voor investeringen in logistiek en de integratie van fysieke en onlinekledingwinkels. Die maatregelen moeten er het komende jaar voor zorgen dat klanten de filialen van de kledinggigant blijven bezoeken.

De Zweden boekten in het vierde kwartaal een nettowinst van 3,5 miljard kroon, omgerekend 337,1 miljoen euro, tegenover 4 miljard kroon een jaar eerder. De omzet dikte daarentegen met 12 procent aan tot 56,4 miljard kroon, onder andere doordat er minder kleding tegen kortingen de winkel uit ging.

Volgens Karl-Johan Persson waren de investeringen broodnodig om klanten sneller een breder assortiment te kunnen aanbieden. Voor het komende jaar verwacht H&M, waar ook kledingketens als Monki en Weekday onder vallen, minder grote investeringen te hoeven doen. Het feit dat in het laatste kwartaal meer kleding voor de volle mep werd verkocht, bewijst volgens het concern bovendien dat klanten de transformatie van H&M waarderen.