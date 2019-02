ANBO: pensioenplannen Koolmees teleurstellend

Seniorenorganisatie ANBO noemt de pensioenplannen die minister Wouter Koolmees vrijdag presenteerde teleurstellend. ,,Want het pensioen van gepensioneerden én werknemers wordt elk jaar verder uitgehold”, aldus bestuurder Liane den Haan.

Volgens de ANBO schuift Koolmees de hete aardappel van de te snel stijgende AOW-leeftijd door naar een onderzoek. ,,Als het kabinet echt iets had gewild, dan had hij hier toch een gebaar kunnen maken. Mijn indruk is dat de minister de druk op de polder groot wil houden”, aldus bestuurder Liane den Haan.

Voor ANBO is het ,,totaal onaanvaardbaar” dat de minister pensioenen wil korten zelfs als de dekkingsgraad boven de 100 procent uitkomt en er ,,dus genoeg geld in kas is”. ,,Ik begrijp dat de minister de druk erop wil houden, maar ik zou zeggen: kijk uit dat je niet in je eigen voet schiet!”

Volgens haar ligt een pensioenakkoord ,,voorlopig dus niet voor”.